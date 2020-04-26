Филатов – Зеленскому: Ваши опричники, так называемые псы государевы, сутками рыщут в поисках свежей крови

26.04.2020, 18:15, Новости дня

Мэр Днепра Борис Филатов 26 апреля в Facebook обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его повлиять на силовиков.

“Наберусь наглости задать один вопрос. А разве справедливо, когда вся страна на карантине, но только две ветви власти его не соблюдают? Местное самоуправление и силовики. Одни борются с эпидемией, а другие – ваши опричники (да, Владимир Александрович, да), так называемые псы государевы, сутками рыщут в поисках свежей крови. И коронавирус им не помеха”, – написал городской голова.

По его словам, президенту не удастся сделать вид, что он не несет “политическую ответственность за те безобразия, которые происходят в вверенной” ему стране.

“В особенности перед местными выборами. Вы же за справедливость, правда? Так объявите своим “псам” карантин. Хотя бы до конца эпидемии. А то им явно скучно. Или, может, по деньгам поиздержались. Ну и, наконец, скажите, когда уже закончатся бесконечные уголовные дела? Против мэров, против местных депутатов, общественных активистов, политических оппонентов. А особенно против веселых тетенек, которые по-смешному угрожают вам в YouTube, а по итогу подлецы в погонах ищут у них в детских кроватях водяные пистолеты”, – заявил Филатов.

Он назвал силовиков “неуправляемой сворой”, которую Зеленский обещал реформировать.

“Знаете, Владимир Александрович, нынче по всему миру из-за эпидемии народ из тюрем выпускают, а у нас в Украине, наоборот, пакуют. И, конечно, раз мы о справедливости, скажите, вам разве неведомо про обыски, которые ваши “псы” массово проводят у ваших оппонентов по прошествии нескольких лет после якобы совершения преступлений? Скажите, это поиск доказательств или желание растоптать?” – отметил мэр Днепра.

Он призвал президента запретить “огромной армии вороватых и неумных чиновников, прокуроров и силовиков, плодившихся в стране десятками лет, царствовать в регионах с мандатом от центральной власти”.

“Сделайте так, чтобы, наконец, в Украине возникло настоящее, а не “картонное” местное самоуправление. С ресурсами, полномочиями и ответственностью. А сами займитесь обороной страны от агрессора, международной политикой и экономикой”, – объяснил Филатов.

Уважаемый Владимир Александрович! Уважаемый господин Президент!Буквально вчера, я обещал выступить с официальным… Posted by Borys Filatov on Pühapäev, 26. aprill 2020

Филатов был избран мэром 15 ноября 2015 года, приступил к работе 27 ноября.