В Запорожской области машина врезалась в электроопору, погибли три человека

26.04.2020, 18:15, Новости дня

24 апреля в селе Большая Знамянка Запорожской области автомобиль ВАЗ попал в ДТП, жертвами которого стали три человека. Об этом 26 апреля проинформировала полиция региона.

“Водитель автомобиля, не справившись с управлением, совершил наезд на электроопору, после чего транспортное средство перевернулось. В результате аварии водитель и два пассажира погибли на месте происшествия… По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения”, – сказано в сообщении.

Правоохранители уточнили, что жертвами ДТП стали водитель машины, житель Каменки-Днепровской 1973 года рождения, и его пассажиры, мужчины 1959-го и 1988 года рождения. Все они погибли на месте аварии.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция в рамках расследования ищет возможных свидетелей происшествия.