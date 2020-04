ВОЗ рассчитывает, что у переболевших коронавирусом будет “некоторый иммунитет”

26.04.2020, 18:15, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уточнила заявление о недоказанности предположений об устойчивом иммунитете у переболевших коронавирусом SARS-CoV-2.

“Мы ожидаем, что у большинства людей, инфицированных COVID-19, разовьется реакция антител, которая обеспечит некоторый уровень защиты”, – говорится в сообщении ВОЗ, опубликованном в Twitter 26 апреля.

Вечером 24 апреля организация предостерегла правительства от выдачи так называемых паспортов иммунитета переболевшим гражданам.

Earlier today we tweeted about a new WHO scientific brief on “immunity passports”. The thread caused some concern & we would like to clarify:

We expect that most people who are infected with #COVID19 will develop an antibody response that will provide some level of protection. pic.twitter.com/AmxvQQLTjM

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 25, 2020

“Некоторые правительства высказали предположение, что обнаружение антител к SARS-CoV-2 может служить основанием для выдачи “паспорта иммунитета” или “сертификата об отсутствии риска”, который позволил бы людям путешествовать или вернуться к работе, поскольку они защищены от повторного заражения. В настоящее время нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного инфицирования”, – подчеркнули в ВОЗ.

В ВОЗ отмечали, что у людей, которые выздоровели от инфекции, действительно есть антитела к вирусу, однако “некоторые из выздоровевших имеют очень низкий уровень нейтрализующих антител в крови”. Кроме того, на данный момент не проводилось ни одного специализированного исследования о том, обеспечивает ли присутствие антител к SARS-CoV-2 устойчивый иммунитет.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 25 апреля коронавирусной инфекцией заразились 2,91 млн человек, из них 203 тыс. умерли, 828 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.