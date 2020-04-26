Елизавета Туктамышева хочет сниматься в кино

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26.04.2020, 18:10, Новости дня

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что хотела попробовать свои силы в кино. Елизавета считает, что у нее получилось бы сыграть роль в комедии.

О своем желании Туктамышева заявил в социальной сети. "Это интересный опыт в жизни. Думаю, я бы больше подошла для комедии, чем для драмы. Я бы смогла влиться в эту роль уверенно. Мне даже не пришлось бы что-то менять в себе, достаточно было оставаться самой собой".

При этом Елизавета не собирается заканчивать спортивную карьеру. Фигуристка мечтает выступить на Олимпиаде-2024 года.



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