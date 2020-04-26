Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии
26.04.2020, 18:10, Новости дня
Старший советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC предрек Соединенным Штатам новую Великую депрессию. Ситуацию в экономике страны советник описал как "очень тяжелую", пишет РИА Новости. США еще не сталкивались с таким негативным шоком, считает Хассетт.
"Мы увидим уровень безработицы, приближающийся к уровню, который мы видели во время Великой депрессии", — отметил Хассетт.
Во время Великой депрессии самым тяжелым годом был 1933-й. Четверть американцев не имели работы. За март февраль 2020 года выплатить им пособия по безработице попросили 26 миллионов американцев.
Согласно расчетам Бюджетного управления Конгресса США, в третьем квартале текущего года безработица в Штатах достигнет 16 процентов, а затем начнет сокращаться.
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