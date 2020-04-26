Россия призвала не отрицать историческую правду

26.04.2020, 18:10, Новости дня

Церемония в память о жертвах усташского концлагеря Ясеновац прошла в воскресенье, 26 апреля, в мемориальном комплексе в Доня-Градине в Республике Сербской. Мероприятие было приурочено к 75-летию освобождения концлагеря. Югославские партизаны освободили его 23 апреля 1945 года.

Принявший участие в церемонии посол РФ в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов назвал освобождение лагеря Ясеновац великой вехой в антифашистской народно-освободительной борьбе, "принижать значение которой — значит отрицать историческую правду".

"Свято чтим память всех невинно убиенных и погибших в борьбе против фашизма", — приводит слова российского дипломата ТАСС.

Лагерь смерти Ясеновац, который располагался в 60 километрах от Загреба, на территории Независимого хорватского государства, сотрудничавшего с нацистской Германией, называли "Балканским Освенцимом". Там в мучениях погибли около 700 тысяч человек. По словам историков, хорватские фашисты-усташи устраивали "соревнования" по скоростному перерезанию горла узникам. Нередко изувеченных людей сжигали заживо.