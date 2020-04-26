В Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом все священники

26.04.2020, 18:09, Разное

Согласно информации авторитетного издания RBC.ru, в Киево-Печерской лавре все священнослужители подверглись инфицированию коронавирусом. Трое работников культовой структуры ушли из жизни.

Киево-Печерская лавра, контролируемая Украинской православной церковью Московского патриархата, подверглась массовому заражению вирусом SARS-CoV-2. Помимо всех священников, инфицирование коснулось такого персонала, как монахи, а также студенческого и преподавательского состава, представляющего Киевскую духовную академию, располагающуюся на территории святыни. По заявлению митрополита Климента, главы ИПУ УПЦ МП, общее количество зараженных составило порядка полутора-двух сотен человек. Впрочем, он подчеркнул, что большая часть клириков уже на пути выздоровления. При этом трое человек из заразившихся ушли из жизни.

Карантинные меры в храме был введены 5 апреля по факту выявления первых заболевших. А уже через неделю госпитализировали митрополита Павла, настоятеля Киево-Печерской лавры. В настоящее время, как информировал глава ИПУ, настоятель уже выздоровел и чувствует себя нормально.