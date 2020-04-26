 

В Петербурге воры украли из магазина 80 плиток шоколада

26.04.2020, 18:09, Разное

В Санкт-Петербурге воры украли из продуктового магазина 80 плиток шоколада и восемь коробок конфет. Злоумышленников пока не удалось найти.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что о краже пояснила непосредственно директор магазина. Исходя из показаний женщины, преступники скрылись с места преступления на машине Volkswagen Jetta. Найти воров пока не удалось, как и обнаружить транспортное средство.

В настоящий момент следователи внимательно изучают место преступления. Точную сумму нанесённого ущерба пока установить не удалось.



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