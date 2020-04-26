Юлия Снегирь на съемочной площадке получила травму позвоночника

26.04.2020, 18:09, Разное

Юлия Снегирь пострадала во время съемок. Известная актриса травмировала позвоночник и была доставлена в больницу.

Юлия Снегирь пояснила подробности работы над проектом «Кровавая баня», после которого у нее добавилось много фанатов. Она вспоминает, что съемки окутывали мистические эпизоды. В процессе создания сериала ей два раза была необходима серьезная помощь докторов.

Актриса сообщила, в один из дней съемок у нее появились проблемы со здоровьем. После сцены, когда Салтычиху стошнило, стало плохо и актрисе. Ей пришлось вызывать скорую помощь, все было схоже с отравлением, никакие лекарственные препараты не помогали. До этих пор она не знает, что тогда случилось.

Во второй раз Юлия Снегирь травмировала позвоночник и была срочно госпитализирована. У нее случилось смещение шейных позвонков. Актриса поняла: это «шалит» Салтычиха. Также она признается, на эту роль соглашалась неохотно и после съемок была так измотана, что пришлось отказаться от 11 предложений.