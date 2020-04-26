Коронавирус обнаружили у 50 сотрудников Мариинской больницы в Петербурге

26.04.2020, 18:08, Новости дня

У порядка 50 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге подтвердили наличие коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе больницы.

«Мы подтверждаем данную информацию – порядка 50 человек», – передает ТАСС сообщение представителя больницы.

Ранее в воскресенье в Петербурге скончался завотделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов, у которого обнаружили коронавирус.

В субботу в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга сообщили о смерти анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого, который лечил пациентов от COVID-19 и заразился при исполнении врачебного долга.

Напомним, за последние сутки в РФ подтвержден 6361 случай заражения коронавирусной инфекцией.