Коронавирус обнаружили у 50 сотрудников Мариинской больницы в Петербурге
26.04.2020, 18:08, Новости дня
У порядка 50 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге подтвердили наличие коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе больницы.
«Мы подтверждаем данную информацию – порядка 50 человек», – передает ТАСС сообщение представителя больницы.
Ранее в воскресенье в Петербурге скончался завотделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов, у которого обнаружили коронавирус.
В субботу в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга сообщили о смерти анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого, который лечил пациентов от COVID-19 и заразился при исполнении врачебного долга.
Напомним, за последние сутки в РФ подтвержден 6361 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет