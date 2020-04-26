 

Борис Гребенщиков пообещал новый альбом в течение месяца при наличии финансов

26.04.2020, 17:53, Разное

Борис Гребенщиков, лидер «Аквариума», решил обратиться к фанатам из-за непорядков, возникших в соцсетях по поводу записи последнего альбома. Музыкант обещает выпустить его на протяжении месяца.
Борис Гребенщиков на собственном YouTube-канале сообщил, участники форумов, обожающих «Аквариум», решили собрать средства, чтобы оплатить студию, где музыканты делают новый альбом. Он также заявил, сами артисты никаких финансов не просят, но если найдутся желающие внести деньги, они не откажутся, а новые песни будут готовы в течение месяца.

Напомним, что «Аквариум» начал выступать с 1972 года и считается старейшей рок-группой России. Пока неясно, как назовут новый альбом, а также не уточняют, где его станут писать.



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