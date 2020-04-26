 

В Санкт-Петербурге от коронавируса COVID-19 умер заведующий отделением Александровской больницы

26.04.2020, 17:53, Разное

В воскресенье, 26 апреля, появилась информация ещё об одной смерти медика от коронавируса COVID-19. В Санкт-Петербурге умер Алексей Филиппов, заведующий одного из отделений Александровской больницы.
По данным интернет-портала «Известия», смерть 51-летнего медика высшей категории, работавшего в Александровской больнице города, наступила после полуночи в воскресенье. На текущий момент известно, что нейрохирург Алексей Филиппов скончался от коронавируса COVID-19 в ГКБ им. Боткина. Другие подробности пока не разглашаются.

Немногим ранее стало сообщалось, что на протяжении текущего месяца в городе на Неве зафиксировано 4 смерти медицинских сестёр. Умершим от коронавирусной инфекции работницам медучреждений было от 30 до 58 лет. Пути заражения скончавшихся, точные причины и обстоятельства смертей в дальнейшем будут устанавливаться в соответствии с полагающимися процедурами отдельно по каждому конкретному случаю.



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