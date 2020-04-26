 

Samsung к концу года выпустит Galaxy A21s

26.04.2020, 17:53, Разное

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A21 был представлен чуть более 2 недель назад, но еще до этой даты появлялись сведения об улучшенной версии модели. Согласно данным инсайдеров, разработчики действительно раздумывают над выходом девайса Galaxy A21s в ближайшем будущем.
Предположительно, устройство появится на рынке через 4-6 месяцев и будет значительно отличаться от нынешней версии. К примеру, флагман получит аккумулятор на 5, а не 4 тысячи мАч. Кроме того, наиболее мощный датчик в основной камере составит 48 Мп, что приведет к повышению качества фотографий.

Касаемо других технических характеристик, то стоит упомянуть и процессор Exynos 850, однако решение разработчиков относительно аппаратной основы может измениться. К слову, бюджетная версия – Galaxy A21 имеет MediaTek Helio P35. Новинка может обзавестись 6,5-дюймовым дисплеем, 3 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, а также модулем NFC и портом Micro-USB.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Мнение: Овсянникова выгнали из “Единой России”

13.04 / Личное: Изуродовала жизнь детей

29.03 / Джинн из нефтяной скважины: Необычная история из Узбекистана

18.04 / Личное: А дальше — развод!

07.04 / Вандалы в Британии поджигают «распространяющие коронавирус» вышки 5G связи

21.04 / Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что без зрителей футбол в России невозможен

30.03 / «Тощий, страшный, уродливый»: Алексей Панин не понимает привязанности красивых женщин к нему

01.04 / Канем в лето?

12.04 / Стало известно о состоянии заявившей о зверствах Прилучного Муцениеце

28.03 / Из России пытались вывезти порядка 11 тонн антисептика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска