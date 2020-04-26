Samsung к концу года выпустит Galaxy A21s

26.04.2020, 17:53, Разное

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A21 был представлен чуть более 2 недель назад, но еще до этой даты появлялись сведения об улучшенной версии модели. Согласно данным инсайдеров, разработчики действительно раздумывают над выходом девайса Galaxy A21s в ближайшем будущем.

Предположительно, устройство появится на рынке через 4-6 месяцев и будет значительно отличаться от нынешней версии. К примеру, флагман получит аккумулятор на 5, а не 4 тысячи мАч. Кроме того, наиболее мощный датчик в основной камере составит 48 Мп, что приведет к повышению качества фотографий.

Касаемо других технических характеристик, то стоит упомянуть и процессор Exynos 850, однако решение разработчиков относительно аппаратной основы может измениться. К слову, бюджетная версия – Galaxy A21 имеет MediaTek Helio P35. Новинка может обзавестись 6,5-дюймовым дисплеем, 3 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, а также модулем NFC и портом Micro-USB.