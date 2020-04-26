Стало известно мнение Путина о мозаике с его изображением в храме Минобороны

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26.04.2020, 17:48, Новости дня

Президент Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме Вооруженных сил России, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путину доложено было [об этой мозаике]», – сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос ТАСС о том, известно ли президенту об этом проекте.

«Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано», – передал слова главы государства Песков.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке «Патриот». Ранее на этой неделе в интернете появились фотографии, на которых, как утверждалось, были запечатлены элементы внутреннего убранства храма. В частности, на снимках был виден фрагмент мозаики с изображением Путина, а также ряда других политических деятелей современной России. В РПЦ заявили, что считают эти мозаики уместными.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказывал о храме, строящемся в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также о главной иконе храма, созданной по предложению и на средства президента РФ Владимира Путина.



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