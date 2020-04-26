 

Как проводит карантин королева Елизавета II: просмотр новостей, запрет на верховую езду и другие детали

26.04.2020, 17:32, Разное

Отметившая на этой неделе свое 94-летие Елизавета II, как и многие сегодняшние именинники, отмечала день рождения в изоляции в Виндзорском замке. Там, по сообщениям издания The Sunday Times, королева вместе с супругом принцем Филиппом находится с 19 марта. Несмотря на то, что  герцог Эдинбургский предпочитает поместье королевской четы в Сандригеме, в графстве Норфолк, для карантинной резиденции оно не подошло. Если ее супругу пришлось отказаться от визита в любимые места, то сама Елизавета лишилась любимого занятия — верховой езды: любимые жеребцы королевы остаются в стойле, но навещать их в данный момент Ее Величеству не рекомендуется.

Виндзорский замок

Не советуют монаршьим особам и выходить за пределы Верхнего двора — комплекса из зданий в Виндзорском замке, образующих четырехугольник. На эту территорию — из-за опасений заражения — также пускают ограниченное количество рабочих. Всего на данный момент королеве и ее супругу прислуживает 22 человека (тогда как в обычное время в замке работало около 150 человек), которые также находятся на территории замка и до конца карантина не могут посещать свои семьи. Запрет на визиты к родным был озвучен мастером королевского двора, 62-летним Тони Джонстоном-Бертом —при помощи специальной служебной записки, направленной всем придворным. Такие меры были приняты в целях безопасности монархов. Сам Тони Джонстон-Берт, в прошлом служивший в военно-морском флоте, сравнивает эти условия с дальним плаванием, при котором все близкие тебе люди остаются на берегу. 

В рамках этой операции по изоляции, которая по сообщениям британских изданий, носит название “Под куполом” (или же “Под пузырем”), королева проводит все время в покоях, часто смотрит новости, а также читает много газет. По сообщениям анонимных источников Ее Величество также увлеклась разведением волнистых попугайчиков: впервые пару таких птиц ей подарили еще в 30-е годы прошлого века, и с тех пор при дворе постоянно живут потомки этих “подарков”. По словам королевского садовника, Елизавета II однажды даже спасла одному из таких попугайчиков жизнь: она вовремя увидела, что лапка птицы зацепилась за корягу и уведомила об этом придворных. 

Королева Елизавета II и принц Филипп

В остальном же будни Ее Величества мало отличаются от будней ее сидящих на карантине поданных: она много читает, проводит время с супругом, а также старается часто выходить на связь с родными: именно по видео ее на этой неделе поздравляли внуки принц Уильям и Гарри со своими женами. Сама же королева в последний раз официально обращалась к нации 5 апреля: тогда она выступила по телевидению со словами поддержки. 



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