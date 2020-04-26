 

Госпитализированный с пневмонией отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии

26.04.2020, 17:30, Разное

Накануне стало известно о том, что Абдулманап Нурмагомедов находится в больнице, медики диагностировали у него пневмонию. 57-летний отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, бойца смешанных боевых искусств, пояснил о своём самочувствии.
Как информирует ТАСС, Нурмагомедов-старший сдал анализ для тестирования на коронавирусную инфекцию. По словам самого тренера, его самочувствие на сегодняшний день в порядке.

Как написал на своей Instagram-странице Рамазан Рабаданов, перед госпитализацией его друг почти обустроил парк, вывез мусорные отходы, высадил аллею, установил скамейки, но в субботу там так и не появился. Дагестанский спорткомментатор выразил надежду, что пневмония «не слишком сильно зацепит» тренера, и вскоре он снова появится в парке.

Ранее мастер спорта озвучил размер финансового состояния своего сына.



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