Британские учёные выяснили, какой способ сушки рук эффективнее защищает от вирусов

26.04.2020, 17:30, Разное

Группа британских учёных из University of Leeds в результате проведённого исследования выяснила, какой способ сушки рук более эффективно защищает от вирусов. В ходе работы были испытаны такие средства как обычные бумажные полотенца и электросушилка.

К научной работе авторы проекта привлекли четырех добровольцев, работающих в медучреждениях и, соответственно, чаще обычных людей сталкивающихся с вирусной и бактериальной средой. Участники эксперимента тщательно мыли руки, а затем поочерёдно сушили их при помощи бумажных полотенец и электрической сушилки. После этого учёные под микроскопом изучали кожные покровы на наличие различных микроорганизмов.

В итоге исследователи выявили, что более эффективным методом является сушка рук при помощи полотенец. В этом случае на коже добровольцев было выявлено в 10 раз меньше бактерий и вирусов, чем при втором способе.