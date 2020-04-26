 

Советник Трампа сравнил безработицу в США с уровнем Великой депрессии

26.04.2020, 17:30, Новости дня

Безработица в Соединенных Штатах на фоне ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, может дойти до уровня Великой депрессии, считает старший советник Белого дома Кевин Хассетт.

«Ситуация очень тяжелая. Это крупнейший негативный шок, с которым когда-либо сталкивалась наша экономика», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.

«Мы увидим уровень безработицы, приближающийся к уровню, который мы видели во время Великой депрессии», – спрогнозировал Хассетт.

Наиболее высокий показатель безработицы во время Великой депрессии имел место в 1933 году, когда он дошел до 25%. С 1931 по 1940 год безработица оставалась на уровне выше 14%. С тех пор безработица в США лишь дважды превышала 10% – в 1982 и 2009 годах.

Между тем в марте-феврале 2020 года заявления на пособия по безработице подали 26 млн американцев. Ожидается, что во втором квартале этот показатель вырастет до 14% с 3,8%, зафиксированных по итогам первого квартала, а в третьем квартале ожидается 16%. К концу года, согласно прогнозу бюджетного управления Конгресса, уровень безработицы снизится до 10,1%.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь.



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