 

В Сети представили потенциально самый бюджетный 5G смартфон Honor X10

26.04.2020, 17:30, Разное

В Сети появилась новая информация о потенциально самом бюджетном 5G смартфоне Honor X10. В компании официально рассказали о намерении переименовать линейку.
Изначально многие эксперты и инсайдеры отмечали, что две версии нового смартфона будут называться Honor 10X и 10X Pro соответственно. Теперь же директор китайского корпорации подтвердил, они решили немного изменить название линейки и передвинуть букву, поставив её перед цифрами. С чем это связано, пока не уточняется, но аналитики уверены, что всё дело в необходимости привлечь больше внимания к новому поколению смартфонов, ведь оно станет юбилейным.

Технические характеристики Honor X10 пока не уточняются. По информации инсайдеров, в нём будет установлен мощный процессор Kirin 820, который и позволит владельцу работать с сетями нового поколения. В версии X10 Pro не исключается наличие ещё более производительного Kirin 985, а это может сделать модель одновременно и самой мощной, и при этом самой дешёвой среди конкурентов. Данных о цене пока нет, но предыдущая модель Honor 9X продавалась за 200 долларов.



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