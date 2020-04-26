В мире отмечается день памяти катастрофы в Чернобыле

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26.04.2020, 17:23, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ воскресенье, 26 апреля, ежегодно отмечается день памяти радиоактивной катастрофы в Чернобыле, которая произошла в 1986 году. В ООН отмечают, что даже спустя 34 года после взрыва на Чернобыльской АЭС в регионе все еще до конца не ликвидированы последствия. 

Так, уже несколько недель в зоне отчуждения тушат лесные пожары, а дым от них окутал Киев и близлежащие области. В Международном агентстве атомной энергетики при ООН заявили, что из-за пожаров радиационный повысился, но не настолько, чтобы нанести вред здоровью.

В ООН также отмечают, что одним из главных достижений последних лет стало открытие нового безопасного укрытия над взорвавшимся четвертым энергоблоком летом 2019-го.

26 апреля 1986 года при проведении проектных испытаний на ЧАЭС произошел взрыв, который полностью разрушил четвертый реактор и вызвал сильное загрязнение. В результате этой аварии было полностью эвакуировано население Припяти, Чернобыля и всех других населенных пунктов в 30-километровой зоне.

В момент аварии на ЧАЭС погибли два человека, а позже от радиоактивного облучения в течение трех месяцев умер еще 31 человек. А ликвидаторы аварии и жители вблизи Припяти получили огромную дозу облучения. 

 



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