 

Молодой красавчик намекнул на роман с 66-летней Успенской

26.04.2020, 17:15, Разное

Королева шансона Любовь Успенская недавно откровенно рассказала о своем новом увлечении. 66-летнюю диву восхитил молодой 28-летний певец горячих грузинских кровей. Леван Кбилашвили засветился и 7-м сезоне проекта “Голос” и покорил сердце певицы своим певческим талантом и пылким нравом.

“Леван – потрясающий мальчик. Я поняла, что он – золотая рыбка, и я его не выпущу”, – откровенничала Успенская. Разумеется, такие заявления породили немало слухов о романе между артистами.

Сам Леван в беседе со “СтарХит” не стал опровергать подозрения фанатов, чем только подлил масла в огонь. Молодой человек отметил, что артистам присуще влюбляться в творческую составляющую человека. “А как именно в этом случае интерпретировать слово “роман” – дело каждого”, – загадочно сказал начинающий певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 21 Янв 2019 в 2:50 PST

При этом молодой мужчина признался, что считает Любовь Успенскую притягательной женщиной. “Люба для меня – женщина с большой буквы, потрясающая, эффектная, с неиссякаемой энергией”, – рассказал о своих чувствах Кбилашвили.

Оказалось, что артисты настолько близки, что Леван даже в курсе о личной драме Успенской – серьезном конфликте с дочерью Татьяной Плаксиной. При этом мужчина тактично отказался комментировать интимные подробности из жизни наставницы, проявив внимание и заботу об артистке.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Модель Lada Vesta могла получить ультрабюджетную версию

22.04 / Мнение: ГКЧП-2

23.04 / «Агора» и «Роскомсвобода» призвали глав регионов гарантировать уничтожение личных данных россиян

16.04 / «Яндекс» сделал «Алису» ведущей утренних шоу

08.04 / Соглашение между властями столицы и МВД позволит штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

24.04 / Разгар сезона

08.04 / Мнение: Ситуационная неосведомленность

02.04 / Валентина Матвиенко объяснила рост продаж водки в России дефицитом антисептиков

31.03 / Зеленский и Порошенко сняли маски

06.04 / В британской разведке озвучили новую версию появления коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска