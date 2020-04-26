Британский авторынок в марте сократился на 44%

26.04.2020, 17:14, Новости дня

В прошлом месяце в Великобритании продали свыше 254,6 тысячи новых автомобилей.

Несмотря на внушительный объем, этот результат на 44,4% уступает тем показателям, которые достигли за аналогичный период в прошлом году. Вместе с тем текущее падение является самым высоким за последние 11 лет. Причина таких обстоятельств связывается с текущей пандемией коронавируса, из-за которого закрыты большинство учреждений.

Всего за первые три месяца нынешнего года удалось продать на британском рынке свыше 483,5 тысячи машин, что на 31% меньше, чем годом ранее. Напомним, именно в Великобритании впервые ввели систему предварительной оценки стоимости ремонта машин после ДТП по фотографиям.