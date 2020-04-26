 

Компания HTC готовит выпуск нового смартфона Desire 20 Pro

26.04.2020, 17:14, Новости дня

Тайваньская компания HTC намерена активно возвращать на мировой рынок смартфонов, в связи с чем готовится выход модели Desire 20 Pro.

К настоящему времени аппарат предложен под кодовым обозначением Bayamo. В Сети уже демонстрировали сведения об устройстве. Эксперты прогнозируют, что новая модель получит внешний вид, который, по некоторым данным, сходится с OnePlus 8 и Xiaomi Mi 10.

Основная камера получит несколько объективов в верхней части тыльной стороны. Что касается передней камеры, то она расположится в специальном отверстии в экране устройства. Пока остальные подробности и технические характеристики не называются до официальной премьеры.



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