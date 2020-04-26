 

Redmi покажет ноутбук RedmiBook 13 на базе Ryzen 4000

26.04.2020, 17:14, Новости дня

В Сети опубликовали некоторые подробности о новом неанонсированном ноутбуке Xiaomi, который выполнен на платформе Ryzen 4000.

В частности. Новинка поступит на рынок под названием RedmiBook 13 Ryzen Edition, а ее официальная премьера состоится 27 апреля. По техническим параметрам известно, что модель получил процессоры Ryzen 5 и Ryzen 7 в разной комплектации. В максимальном оснащении ноутбук имеет 16 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт постоянной памяти.

Кроме того, новая модель оснащается 13-дюймовым экраном с высоким разрешением. Цена аппарата RedmiBook 13 Ryzen Edition засекречена, но эксперты прогнозируют, что цена окажется ниже, чем у предшествующей версии портативного компьютера.



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