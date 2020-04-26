 

Пластические хирурги составили портрет идеального женского лица

26.04.2020, 17:09, Разное

Пластическая хирургия – самая процветающая область медицины сегодня, так как многие девушки хотят сделать коррекцию внешности, чтобы стать похожими на голливудских кумиров. Врач Джулиан Де Сильва поделился портретом безупречного лица.
Как выяснилось, женщины мечтают иметь нос Кейт Миддлтон, хотят губы Пенелопы Крус, а скулы как у Анджелины Джоли и подбородок Селены Гомес. Благодаря этим данным составили обличие красивой женщины.

Результаты вышли очень впечатлительными и поразили пользователей Сети. Они отметили, что образ напоминает Нину Добрев. Также в портрет красивого лица попали брови Дженифер Лопес, глаза Киры Найтли. От Шер он получил линию челюсти, от Майли Сайрус лоб, а кожу от Риз Уизерспун.



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