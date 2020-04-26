Ксения Собчак призвала прекратить “публичное линчевание” Регины Тодоренко

26.04.2020, 17:09, Разное

Ксения Собчак решила стать на защиту коллеги Регины Тодоренко, оказавшейся в центре громкого скандала из-за высказывания о насилии в семье. Телеведущая считает, что на артистку развернулась настоящая травля, хотя знаменитость уже неоднократно приносила извинения за свои слова.

Ведущая программы “Док-Ток” уверена, что Тодоренко из-за некорректного высказывания о женщинах, подвергавшихся домашнему насилию, не заслуживает публичного “линчевания”. Кроме озлобленных комментариев в социальных сетях и недоброжелательных отзывов других звезд шоу-бизнеса, ведущей “Орла и решки” пришлось столкнуться с лишением титула “Женщина года” по версии журнала Glamour.

В личном блоге Instagram Ксения Собчак написала, что для толпы нет большего удовольствия, чем “уничтожить” кого-нибудь из знаменитостей. Журналист против домашнего насилия, виктимшейминга, но и за “диктатуру толерантности”, когда из-за неосторожного слова человек подвергается травле, выступать не собирается. Каждый может совершить ошибку и имеет на это право.