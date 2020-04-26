 

В США дали прогноз по быстрому восстановлению экономики

26.04.2020, 17:08, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду, что с «открытием» американской экономики после карантина в мае-июне начнется быстрое восстановление с июля.

«Я думаю, что по мере того, как мы начнем открывать экономику в мае-июне, мы увидим, что экономика «отскочит» в обратном направлении в июле, августе и сентябре», – приводит его слова РИА «Новости».

Мнучин выразил надежду на «значительный» эффект от 1 трлн долларов, который предоставили власти для поддержки экономики.

Напомним, в общей сложности на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в США власти Соединенных Штатов могут потратить около 6 трлн долларов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем опасна массовая раздача наличных в кризис.



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