 

В пригороде Москвы прошла массовая уличная “антикоронавирусная” вечеринка, участников разгоняла полиция

26.04.2020, 17:00, Новости дня

В Бутово под Москвой в ночь на 26 апреля прошла “антикоронавирусная” вечеринка, жильцы многоэтажек вышли на улицу, танцевали и выпивали. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

“Несколько десятков молодых людей собрались во дворе одного из жилых домов в Бутово и устроили главное светское событие этой весны. Их соседи, придерживающиеся традиционных взглядов на самоизоляцию, вызвали на место полицию”, – пишет Baza.

Тех, кто гулял во дворе, поддержали соседи, подсветившие окна гирляндами, отметил “Московский комсомолец”.

Местные жители сообщают, что уже далеко не первый раз во дворах устраивают дискотеки, однако впервые в вечеринке приняло участие так много людей. Многие оправдывают нарушителей режима самоизоляции, так как сидеть дома безвылазно столько времени просто невозможно, пишет агентство Regnum.

Полицейские разогнали нарушителей тишины и карантина. 26 апреля в МВД Московской области сообщили, что установили “организатора мероприятия”, сообщает ТАСС.

В Подмосковье с 13 марта запрещены массовые публичные мероприятия из-за вспышки коронавирусной инфекции. С 29 марта в столичном регионе РФ действует режим всеобщей самоизоляции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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