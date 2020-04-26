В Харькове взорвали банкомат – полиция

26.04.2020, 17:00, Новости дня

В ночь на 26 апреля в Харькове взорвали банкомат. Об этом проинформировала полиция Харьковской области.

“Событие произошло 26 апреля около 3.17 на улице Валентиновской, 35/81. Пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается. …Неизвестные взорвали банкомат, расположенный на первом этаже здания. В ходе проведения осмотра полицейские установили, что в середине банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства”, – сказано в сообщении.

Правоохранители не указали, какому банку принадлежит пострадавший аппарат. Такой адрес указан у банкомата “УкрСиббанка”.

С декабря 2019 года полиция сообщала минимум о четырех банкоматах, которые были взорваны в Харькове.