 

В УПЦ МП российским СМИ рассказали, что в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

26.04.2020, 17:00, Новости дня

В комментарии российскому агентству РБК глава информационно-просветительского управления Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Климент рассказал о ситуации с COVID-19 в Киево-Печерской лавре.

По его словам, в Лавре заразились коронавирусом около 150–200 человек, в том числе настоятель митрополит Павел. Умерли три человека.

Климент сказал, что инфицированы все священники, также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории Лавры.

Он отметил, что большинство из них уже идут на поправку.

Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской лавре появилась 5 апреля. С того дня Лавра закрылась на карантин.

12 апреля настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла госпитализировали в Александровскую больницу Киева. Наличие коронавируса у него в Лавре не подтверждали.

13 апреля стало известно о 90 людях, заболевших COVID-19 в Лавре. В тот же день УПЦ МП сообщила о том, что в Киево-Печерской лавре скончался архимандрит Нектарий.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой для помощи в организации доставки гуманитарной помощи из России для Лавры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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