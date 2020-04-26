Лев Травнев арестован

26.04.2020, 16:56, Новости дня

В воскресенье Пятигорский горсуд арестовал экс-мэра города Льва Травнева. Следствие подозревает Травнева в превышении должностных полномочий, пишет "Интерфакс".

В Главном управлении МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу рассказали, что Травнев разрешил строительство магазина в охраняемой горно-санитарной зоне курорта. Уголовное дело в отношении бывшего мэра был открыто 24 апреля этого года. Он был задержан.

Лев Травнев возглавил Пятигорск 17 апреля 2010 года после ухода главы города Андрея Скрипника на другую работу.