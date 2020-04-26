Умерла медсестра ГКМБ

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26.04.2020, 16:56, Новости дня

В Ленинградской области скончалась медсестра, работавшая в Гатчинской клинической межрайонной больнице. Прижизненный анализ на коронавирус у нее был отрицательным. Причины смерти женщины устанавливаются.

Информацию о кончине медсестры подтвердили в пресс-службе администрации Ленинградской области, а также в региональном управлении Роспотребнадзора.

Для установления причин ее смерти проводятся исследования, в рамках которой также будут взяты анализы на коронавирус, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге скончался еще один врач, у которого оказался положительным анализ на коронавирус. 51-летний нейрохирург Алексей Филиппов работал заведующим отделением в Александровской больнице. До этого в Северной столице умер врач-анестезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий. Также сообщалось о смерти четырех медсестер.

По данным на 26 апреля, в Ленинградской области заразились коронавирусной инфекцией 700 человек, выздоровели 80. Регион занимает восьмое место по общему числу заразившихся среди субъектов РФ.м



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