Москвичи стали чаще собираться с детьми на площадках

26.04.2020, 16:56, Новости дня

Индекс самоизоляции в Москве сейчас составляет 3,9 балла. Это значит, что большинство людей находится дома. Однако некоторые не готовы соблюдать режим. Например, жители ЖК "Бутово парк" накануне устроили во дворе массовую вечеринку. Полицию вызвали соседи.

Всего за период вынужденной изоляции было составлено более 20 тысяч протоколов. Среднесуточное количество нарушений, связанных с передвижением по городу, сократилось на 25-30%, при этом стало больше зафиксированных полицией случаев, когда на детских и спортивных площадках собираются родители с детьми, а также дети старшего возраста без родителей.

Таким образом повышается риск распространения COVID-19. Но те, кто, соблазнившись погодой, идут гулять, а то и отдыхать со спиртным на лавочках, об этом не думают.

"Ночную вечеринку жителей сегодня остановили полицейские. Угомонить гуляющую и танцующую толпу их попросили другие жильцы ЖК "Бутово парк", которые более ответственно подошли к самоизоляции. Сначала прибыл один наряд, но сотрудники решили дождаться подкрепления", — говорит старший участковый по району Ясенево Юрий Антропов.

Почуяв неладное, нарушители режима быстро выключили музыку и разбежались по домам. Стражи порядка установили личности организаторов "антикоронавирусного" open air.

Индекс самоизоиляции сегодня довольно высокий, на улицах столицы практически никого нет. Но московские улицы все равно патрулируют около 13 тысяч сотрудников полиции, 3000 сотрудников Росгвардии и 1000 дружинников.