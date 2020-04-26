В Сети опубликован рейтинг лучших городских авто 2020 года

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26.04.2020, 16:53, Разное

Пандемия коронавируса меньше всего повлияла на производителей автомобилей «A-класса», отмечают эксперты. В итоге, они составили ТОП-3 лучших городских транспортных средств нынешнего года.
Лидером рейтинга является популярная модель KIA Picanto. Машина уже долгое время находится на российском рынке и претерпела немало изменений, благодаря которым она остается востребованной даже во время вспышки коронавируса. Последняя модификация автомобиля оснащена 1,2-литровым 84-сильным мотором, функционирующим в паре с полным приводом. Цена транспортного средства – почти 790 000 рублей, что вполне достойно, учитывая хороший уровень надежности и практичности.

Следом располагается габаритный Renault Sandero. Помимо большей вместительности и ретро-дизайна кузова, стоит выделить и 1,6-литровый 82-сильный мотор. Стоимость транспортного средства – чуть более 620 000 рублей. Последним представителем рейтинга становится Fiat 500 с 1,4-литровым движком на 100 лошадиных сил. Среди всех компактных авто, именно данную модель называют самой стильной.



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