Лидия Федосеева-Шукшина в открытом письме попросила Бари Алибасова вернуть ей квартиру в Новой Москве

26.04.2020, 16:53, Разное

В семье Лидии Федосеевой-Шукшиной уже несколько лет периодически вспыхивают скандалы за наследство, а недавно ситуация перешла на «новый уровень». Оказалось, что находящаяся в Новой Москве квартира актрисы переписана на помощника Бари Алибасова, поэтому она в открытом письме попросила супруга вернуть ей жильё, надеясь, что её всё же услышат.

В беседе с журналистами «МК», через которых ранее передавалось послание, Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что в минувшем году в кабинете адвоката Алибасова Сергея Жорина подписала «какие-то бумаги», но, что именно это было, она затрудняется ответить, так как не разбирается в юридических вопросах. Совсем недавно дочь актрисы Ольга пояснила ей, что квитанции на оплату коммунальных услуг за квартиру в Новой Москве приходят на имя совершенно незнакомого ей человека. Мужчиной оказался помощник продюсера, но Лидия Николаевна уверяет, она не давала согласия на переоформление на него своего жилья.

Сейчас Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов живут отдельно и относительно «проблемной» жилплощади общаются по телефону. Кроме того, артистка написала открытое письмо мужу, но пока не получила на него ответ. Лидия Николаевна говорит, что по-прежнему любит супруга, однако квартира стала для них «камнем преткновения», и теперь она не может всецело доверять избраннику. При этом Бари Каримович заверяет жену, что возвращать ей ничего не нужно, так как квартира в Новой Москве и так принадлежит ей, однако же по документам всё совершенно наоборот. Как разрешится очередной виток истории с наследством, пока остаётся интригой.