Британия собралась массово тестировать население на антитела к коронавирусу

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26.04.2020, 16:48, Новости дня

Правительство Великобритании разместило заказ на изготовление 50 млн наборов для проведения анализов на наличие антител к новому коронавирусу, пишет The Daily Mail.

По информации издания, британские эксперты возлагают большие надежды на устройства, разработанные в Оксфордском университете и подходящие для использования в домашних условиях. Сообщается, что эти тесты позволяют по капле крови из пальца за 20 минут показать наличие антител, передает ТАСС.

Прототип устройства отображает результат анализа в небольшом окошке в виде одной или двух полосок наподобие тестов для определения беременности.

Участники британского консорциума по разработке методов быстрого тестирования считают, что к июню смогут наладить производство 1 млн таких устройств в неделю, а к концу года выпустить 50 млн единиц.

Как сообщается, их цена может составить около 10 фунтов (примерно 12,5 долларов) за штуку.

Газета пишет, что люди, у которых анализ покажет наличие антител, смогут сфотографировать результат и отправить властям для занесения информации в специальную базу.

Между тем, как отмечали в ВОЗ, в настоящее время недостаточно данных, которые подтверждали бы то, что люди, перенесшие COVID-19 и выработавшие антитела к вирусу, обладают иммунитетом. ВОЗ пока не рекомендует введение правительствами отдельных стран «иммунных паспортов» или сертификатов о невосприимчивости к вирусу, так как это может ускорить распространение инфекции.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев также предлагал провести в РФ всеобщее тестирование на наличие антител к коронавирусу.



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