Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом
26.04.2020, 16:48, Новости дня
У всех священнослужителей в Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), выявили коронавирус, сообщил глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент
Кроме того, как сообщил митрополит в комментарии РБК, заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, – всего около 150-200 человек.
По его словам, в настоящее время большинство клириков поправляются. Умерли три человека, у которых диагностировали коронавирус, добавил митрополит.
Напомним, Киево-Печерскую лавру 5 апреля закрыли на карантин после 90 случаев коронавируса. 12 апреля в Александровскую больницу Киева – именно туда привозят большую часть пациентов с COVID-19 – был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.
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