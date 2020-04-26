 

Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом

26.04.2020, 16:48, Новости дня

У всех священнослужителей в Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), выявили коронавирус, сообщил глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент

Кроме того, как сообщил митрополит в комментарии РБК, заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, – всего около 150-200 человек.

По его словам, в настоящее время большинство клириков поправляются. Умерли три человека, у которых диагностировали коронавирус, добавил митрополит.

Напомним, Киево-Печерскую лавру 5 апреля закрыли на карантин после 90 случаев коронавируса. 12 апреля в Александровскую больницу Киева – именно туда привозят большую часть пациентов с COVID-19 – был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.



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