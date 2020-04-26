Коронавирусная инфекция в Китае: 1109 новых случаев, 118 смертей за сутки

26.04.2020, 16:47, Разное

К пятнице, 21 февраля, общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае увеличилось до 75685 человек. Число новых случаев за сутки выросло на 1109, намного превысив показатели предыдущего дня (394). Зафиксировано 118 смертей.

Во всем мире количество случаев COVID-19 составило 76726, смертей – 2247, выздоровевших – 18548.

За три дня почти утроилось количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Южной Корее, оно достигло 156.