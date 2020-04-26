Ученые рассказали о пользе окуривания дома лавровым листом

26.04.2020, 16:30, Разное

Лавровый лист, привычный для каждой кухни, имеет массу лечебных свойств. Особенно полезно окуривание подожженным лавром жилого помещения.

Это избавит квартиру от неприятных запахов, надоедливых тараканов, а некоторые таким способом изгоняют злых духов. Аромат, исходящий от горящего лаврового листа, расслабляет и снимает напряжение, а выделяющиеся при этом эфирные масла способствуют очищению разума и помогают ослабить мигрень.

Достаточно одного подожженного лаврового листа для окуривания всего дома. Его можно поместить в любую жаростойкую емкость и пройтись по комнатам.

Лавр часто используется в оккультных практиках. По мнению эзотериков, ритуал с ним позволяет изгнать негативную энергию, а также привлечь богатство.