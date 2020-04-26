 

Дмитрий Песков раскрыл секрет телефона Владимира Путина

26.04.2020, 16:30, Разное

Пресс-секретарь госглавы Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил о том, как устроен телефон спецсвязи, используемый российским лидером. «Секрет» аппарата в том, что тот или иной чиновник вызывается нажатием всего одной кнопки.
Речь идёт о руководстве правительства, главах министерств, руководителях администрации и многих иных абонентах, проинформировал Дмитрий Песков в эфире ТВ-канала «Россия 1». Политический деятель подчеркнул: такой рабочий режим для Владимира Путина – никакое не новшество, а обыкновенная практика. Встречи госглавы с иными представителями власти проходят не в формате «пустых бесед»: в действительности руководители субъектов федерации задают лидеру страны конкретные вопросы, и реакция президента на них – моментальная.

«Именно потому Владимир Путин достаточно активно использует все средства связи, имеющиеся у него», – отметил его пресс-секретарь.

Ранее сообщалось о том, что представители Кремля проинформировали население о подготовке очередного выступления госглавы в связи с эпидемией COVID-19.



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