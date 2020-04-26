В Курске умер епископ РПЦ с подтвержденным коронавирусом

26.04.2020, 16:30, Новости дня

Епископ Железногорский и Льговский Вениамин, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, умер в больнице им. Семашко в Курске, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Владыка Вениамин скончался, это правда», – приводит его слова ТАСС.

Легойда сказал, что причина смерти в настоящее время уточняется, но, по предварительным данным, смерть наступила в результате заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в пресс-службе администрации Курской области, епископ несколько дней находился в больнице имени Семашко, у него был диагностирован коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний. «Окончательное заключение о причинах смерти будет несколько позже», – сказали в пресс-службе.

Епископ Венимамин (Королев) родился в 1965 году в Орловской области. В 1995 году окончил Орловский государственный институт искусства и культуры, в 2010 году – Курскую духовную семинарию. В октябре 1996 году поступил на послушание в Знаменский мужской монастырь города Курска. В июле 2012 года решением Священного Синода избран епископом Железногорским и Льговским. В августе того же года возведен в сан архимандрита.

Ранее в воскресенье стало известно, что заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском вражке в центре Москвы протоиерей Николай Балашов получил положительный результат теста на коронавирус.