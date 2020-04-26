Анастасия Волочкова после оскорблений со стороны Даны Борисовой подала на нее в суд

26.04.2020, 16:30, Разное

Дана Борисова пожаловалась журналистам на Анастасию Волочкову, подавшую на нее в суд. Балерина в иске указала, что телеведущая оскорбила ее личность, и она намерена защищать собственное достоинство и честь.

По словам Борисовой, заявление в Савеловский суд Москвы поступило от Волочковой 6 апреля 2020 года. Второе заседание, состоявшееся 15 апреля, как и первое, прошло без участия ответчицы, поскольку заявительница указала не тот адрес, по которому проживает ее оппонент. В подтверждение своих слов звезда предоставила скрин уведомления о необходимости явиться в суд, а также отметила, ее адвокат узнал, что балерина неправильно составила заявление и еще не уплатила пошлину – 600 рублей.

Общаясь с журналистами издания Teleprogramma.pro, телеведущая выразила уверенность в наличии у балерины вредных привычек. «А разве это не заметно? Лицо потекло», – высказалась Борисова и добавила, что не понимает, «о какой чести и каком достоинстве» в этом случае может идти речь.