Ксения Собчак, Анна Седокова и другие прокомментировали высказывания Регины Тодоренко о домашнем насилии

26.04.2020, 16:20, Разное

К неожиданной ситуации привели интервью Регины Тодоренко с двумя российскими изданиями, которые должны были получиться довольно безобидными, но инициировалу волну негодований как среди читателей этих порталов, так и среди подписчиков самой Регины. Сначала телеведущая “Орла и Решки” и “Пятницы с Региной” вместе с мужем Владом Топаловым приняла участие в прямом эфире Peopletalk, где в числе прочего была затронута тема громких звездных разводов и красивых картинок в соцсетях, которые им предшествовали. В ходе интервью пара довольно резко высказалась по поводу ситуации домашнего насилия в семье. Затем Регина стала гостьей эфира уже журнала Glamour, и в разговоре с главным редактором Иляной Эрднеевой вновь была затронута эта тема и Тодоренко вновь озвучила свою позицию:

Первым пунктом в психологических исследованиях стоит то, что женщине нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а на утро она ему и рассол принесет, и супчик. А кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о том, как часто женщины избивают мужчин? А ведь каждая вторая из нас хоть раз давала пощечину своему партнеру. Это тоже нужно брать в расчет. Оставаясь с таким мужчиной, вы его только дополнительно провоцируете. Женщина должна все видом показывать, что она не будет жертвой. Тогда ей удастся избежать насилия, – сказала Регина.

Регина Тодоренко

Мало кто из подписчиков телеведущей разделил ее позицию, а многие начали писать ей гневные комментарии в сосцетях. Не согласилась с этим мнением и редакция журнала Glamour, которая лишила Регину звания “Женщина года”, врученного ей в 2019 году. В ответ на критику подписчиков и отдельных иданий Тодоренко выступила с официальными извинениями в личном Instagram. А вчера вечером — извинилась повторно и более подробно. А также — объявила о том, что она иницировала сотрудничество с несколькими фондами, которые помогают жертвам домашнего насилия:

Я хочу еще раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как “заслужить насилие”. Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Да, я оступилась и ошиблась!!!! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности. Теперь моя площадка в Инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать! До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия. За эти сутки, получив тысячи историй реальных женщин, я связалась с представителями фондов (Центр “Насилию.нет”, Центр помощи пережившим сексуальное насилие “Сёстры», Кризисный Центр для Женщин, “ТынеОдна”), поддерживающих женщин, подвергшихся домашнему насилию, чтобы совместными СИЛАМИ доносить эту проблему до общества, а главное — выработать шаги по её искоренению! Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с ОБЛОЖКИ!!! Прошу простить меня, если такое можно простить.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)24 Апр 2020 в 2:52 PDT

Вскоре в поддержку своей супруги высказался певец Влад Топалов:

Я вас обоих безумно люблю! Я всегда буду на вашей стороне для всего мира и с вами против всего мира, чего бы это мне не стоило.Всегда поддержу и буду драться и защищать вас до последней капли пота. Потому что вы-моё всё! Потому что ты-мой сын! И это твоя родная мама. Хрупкая,нежная, ранимая,молодая,честная,самая добрая и, конечно, как и все мы, не знает всего на свете и может оступиться. Но я никому не позволю оскорблять и унижать свою семью. Я ВСЕГДА БУДУ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ! Не важно, правы вы или нет…. мы можем ошибаться, но я всегда буду за вас горой! А дома со всем разберемся.

Влад Топалов и Регина Тодоренко с сыном Михаилом

А вам, великие умы современности, ораторы, гении, изобретатели, ученые, профессора, лингвисты, академики, создающие каждый день столько нового и сидящие дома на диванах, я скажу только одно. Если вам есть что сказать-говорите уже мне.Оставьте хрупкую девочку в покое. Она достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки. Всё время забываю, что все тут Святые! С Праздником вас всех всё равно. Вчера паре из вас я ответил так, как того и стоило, может, было грубовато. Но, я, в отличии от вас, не Святой. Поэтому, когда оскорбляют мою семью – даю естественную реакцию. Тут уж сами виноваты Я надеюсь, что оскорбляя меня вам станет чуть легче и вы сможете истинно собой гордиться! Я всегда открыт для конструктивного диалога, если таковой вообще возможен у вас))))) Всего доброго))) и прекрасно вам дня!!!Помимо Влада также немало российских знаменитостей решили прокомментировать эту ситуацию. Кто-то присоединился к критике поведения Регины Тодоренко, кто-то — призвал не устраивать публичной травли телеведущей. В любом случае, для большинства комментирующих эта ситуация стала поводом поговорить о проблеме домашнего насилия в стране.

Ксения Собчак:

С детства не могла терпеть травлю и несправедливость. Ненавидела когда “все на одного”. И поэтому считаю своим долгом заступиться за человека,который ошибся, но на которого сейчас развернулась настоящая травля. Регина Тодоренко уже сто раз извинилась за свои слова, но этого мало. Ведь вопрос не в словах,не правда ли? А в том,что нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость. Я против домашнего насилия, против виктимшейминга и рассуждений в духе “она сама виновата”, но я также против “диктатуры толерантности”. Когда любое неосторожное или глупое слово становится стартом травли. Все либеральные, феминистские, лгбтшные и прочие ценности ценны до тех пор, пока мы просвещаем,возмущаемся, отстаиваем их, но даем всем право на ошибку и право на извинение. Если права такого нет, то грош цена этим ценностям. Проблема не в том, что какая-то блогерша ляпнула с дуру не то, а в том,что феминизм — это по-прежнему для многих негативное слово, проблема в том,что многие вообще не понимают что это такое, думая, что это женщины “которые не бреют подмышки”. И вот над этим надо работать, создавая позитивную повестку,а не над тем чтоб уничтожить Регину Тодоренко. У меня все.

Ксения Собчак

Анна Седокова:

То, что я услышала вчера от Регины, очень плохо и неправильно. Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье. Мама воспитывала нас одна. Папа бросил нас, и мне от него не доставалось, ведь его не было. А мама была типичной разведённой женщиной с двумя детьми, отсутствием денег и большой драмой. Но я была счастлива, потому что меня дома не били. Так, как бил своих девочек сосед сверху и другой сосед двух дочек этажом ниже. Я через стены слышала крики и детский плач, но они так и продолжали жить. Возможно, потому что хуже этого было для них одно — стать моей мамой. Остаться без мужика. Остаться одной.

Прошло 30 лет, и в нашем обществе мало что изменилось. Мы до сих пор судим об успешности женщины по наличию у неё мужчины. Я знаю, не мы с вами. Но рекламодатели и большие компании — да. Им всем нужна сладкая картинка, милая пара, обручальные кольца на руках; ребёнок, играющий на трёх музыкальных инструментах. О чем мы с вами говорим, если даже сейчас меня каждый день осуждают за то, что я в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера? Ушла от того, кто унижал меня. Меня останавливала даже собственная мама. И вот на протяжении 15 лет мне тыкают в лицо то, что я не замужем и что я разводилась. Как меня называют? Думаю, вы и сами прекрасно знаете, читали. Так это я. Как там говорится, “богатая и успешная”.

Анна Седокова

Мы (женщины, общество, пресса) должны прекратить судить о состоятельности женщины по тому, есть ли у неё мужчина или нет. Замужем она или нет. Есть ли у нее дети в 35 или нет. Женщина, как и мужчина, — это личность! И не поверите, быть счастливой без мужчины (плохонького, пьющего, бьющего, но хоть какого) тоже можно. Я бы очень хотела видеть в рекламных компаниях и на обложках журналов больше женщин, самостоятельно построивших бизнесы; счастливых матерей-одиночек без выносов “Я мечтаю однажды встретить его”. Я очень хочу, чтобы в нашем обществе стало нормой принимать и поддерживать женщину такой, какая она есть.

Тина Канделаки:

Марат Башаров, Леонид Слуцкий, Регина Тодоренко, Александр Домогаров — попробуйте вычеркнуть лишнее имя. ⠀ После публичной казни Регины, на которой ее разве что… да нет, и четвертовали тоже я искренне хочу знать, кого Тодоренко избила до полусмерти, изнасиловала или публично унижала, доводя до истерики? Если такие факты есть, то почему не доложили?!) Я не буду сейчас писать вневременные банальности, вроде евангельской истории Христа и грешницы. Давайте вернемся к моему перечислению: все в этом списке, за исключением Регины, сохранили работу, положение, да и уважаемы частью аудитории. Вы не видите абсурда в этой картине?

А еще мне интересно, кто в эти дни протянул Тодоренко руку помощи (здравые люди есть, но их совсем мало)? Скрытая до времени ненависть к успеху — пусть, по мнению многих, и незаслуженному — несчастной девочки просто взорвалась в Сети потоками грязи, замаскированной под праведный гнев. Ну да, давайте отнимем у нее все, уничтожим морально, а еще лучше — побьем камнями! Человек, по моему мнению, может тысячу раз быть неправ, но никому нельзя отказать в праве на перемену своей точки зрения и в праве на искупление своей вины. Тем, кто написал Регине в эти дни вариант фразы “гори в аду, тварь”, я хочу сказать следующее: вы не замечаете, но это дело ваших рук — создание ада и всяческих тварей. И вы ставите себя в тот самый бесконечный ряд абьюзеров, хейтеров и насильников, которые пренебрегли самым главным, что есть в человеке: его умением прощать и сострадать тому, кто попал в беду. Но это ваш выбор, и за него у вас звание “Женщины года” не отберут).

Рита Дакота:

Пост про Регину Тодоренко и весь этот ад, который льётся из её рта… Признаться честно, я не хотела до последнего принимать участия в “публичной казни” Регины, потому что очень искренне и тепло относилась к этой девочке. Мы дружили и ходили друг к другу на детские праздники, я неоднократно писала Владу Топалову песни, одной из первых узнала о беременности Регины, и никогда не отказывала, когда ко мне обращались за мамскими советами. И уж точно я не ожидала, что её семья однажды за глаза начнёт раздавать интервью, в которых назовёт меня виноватой(!) в множестве измен моего бывшего мужа, а мою смелость говорить о своей сложной ситуации публично – “хайпом”.

Рита Дакота

Девочки, девушки, женщины, пожалуйста, НЕ СЛУШАЙТЕ РЕГИНУ ТОДОРЕНКО!! Она не права, если считает, что может говорить такие жуткие вещи из интервью в интервью. Будь она хоть миллион раз “Женщиной года” по версии чего угодно, вы все – женщины года по версии Риты Дакоты, по версии ваших матерей, по версии элементарных прав человека.

“Если тебя избил мужчина, подумай ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА ЧТОБЫ ОН ТЕБЯ НЕ БИЛ” (с) Регина Тодоренко – лидер мнений, “Женщина года”, лучшая ведущая женского(!) шоу и шоу про детей(!), награждённая Тэфи, лицо нескольких про-феминистических марок, которые борются за права женщин во всем мире. У меня волосы дыбом встают от одной только мысли, что моя Мия вырастет и у неё будет вот такой вот кумир, которому она будет ВЕРИТЬ. Я представляю, сколько женщин-поклонниц Регины уже на пороге уйти от мужа изменщика/тирана/алкоголика/насильника послушали эти интервью и передумали, потому что Регина считает, что говорить об этих вещах открыто, защищая себя, признак “психологически больного человека”.

Дмитрий Шепелев:

То, что происходит вокруг Регины Тодоренко— это очень точная примета сегодняшнего дня. Есть публичный человек. Ему задали вопрос. Он ответил. А те, кого не спрашивали, и вряд ли спросят, начали этого человека изо всех сил склонять. Причем, не за то, что он произнес, а за все, что подвернется. Прозвучало мнение. Не призыв. Не оскорбление. Мнение. Оно может нравится или нет. Может быть умным. Может быть нет. И приметой здорового человека была бы реакция именно на это мнение: “я согласен потому что…” или “я не согласен потому что…”. Но ведь происходит не так. На мой взгляд, это очень печальный симптом — именно вынуждать приносить извинения. Ну как так? Это диагноз. Быть публичным человеком не только приятно. Это, понятно, еще и ответственность за слова и поступки. А еще порой обязанность соблюдать гладкие формулировки, произносить не всегда то, что думаешь, а именно то, что не обидит. Говорить что думаешь, возможно, не всегда разумно, но определенно смело. Мало кто решится. Мы живем в очень странное время, которое требует корректности во всём: только бы не задеть, не возбудить тех или этих. И это вынуждает писать “я против домашнего насилия”. Но и добавить “я и против буллинга тоже и против тупой травли”. P.S. Если сильно возмущены, помогите организациям, которые борются с проблемой домашнего насилия, вместо того чтобы чесать языками. И, пожалуйста, не забывайте мыть руки в течение 30-ти секунд.

Дмитрий Шепелев

Александр Цыпкин:

Я жестко против домашнего насилия. В любом возможном интервью говорю об этом. Это бич России. Мой коллега адвокат поднимает эту тему на самом высоком уровне, но то, что все устроили с Региной Тодоренко это еще хуже. Это травля. В ней очень легко участвовать. Этот сладкий вкус во рту. Кровь. Мясо между зубов. Особенно, когда ты точно прав и тебя много. Тебе в ответ не выстрелят в горло. Интересно, а сколько из гневных обличителей зассали хоть раз, когда при них кого-то били, зассали защитить. Но тут высказались….

Сати Казанова:

Я не осуждаю Регину Тодоренко, которая сказала то, что сказала.., но я поддерживаю тех женщин, которые стали жертвами насилия – как физического, так и психологического/морального. Так уж повелось, что особенно в нашей стране, и особенно на Кавказе, женщина не очень -то имеет право заявлять о своей боли… Она даже не может себе представить, что кто-то способен её понять, поддержать и защитить. Так не должно быть! ⠀Я хочу чтобы вы верно истолковали мои слова, и поняли, что я отнюдь не призываю к феминизму или какому-то глупому “бабьему бунту”! Я ратую за то, чтобы каждая из нас ценила и уважала себя, берегла свое пространство, свою честь.

Я сама столько раз предавала себя, будучи напуганной и растерянной, оттого, что нет шансов, что кто то меня поймёт. И молчала. И терпела. Думала, что что-то во мне не то (и этот пункт имел место быть!) Слава Богу, мне повезло, что во мне ярый бунтарь и воин! Эти качества позволяли мне в конце концов разрубить уничтожающие меня отношения, где были измена, унижения, ложь, предательство, и даже желание завладеть моей волей. Но ведь не каждая женщина обладает такими качествами, не каждая так сильна – такие девочки могут страдать всю жизнь. Желая примерить обе стороны: ту, которая возможно, не намеренно обесценила боль другой, и ту, которая с трудом превозмогла эту боль и стала круче и сильнее, скажу только, что каждый может ошибиться. Несколько лет назад, не имея и капли дурного намерения, я по глупости просто ляпнула несколько слов… И как долго, как болезненно я пожинала плоды этого легкомысленного поступка, знает один Бог. Девочки, милые, не судите друг друга.

Сати Казанова