Маргарита Симоньян о скончавшемся журналисте Джульетто Кьезе: «Он был по-итальянски шумным и вездесущим»

26.04.2020, 16:09, Разное

Отечественный медиаменеджер Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале выразила соболезнование в связи со смертью 79-летнего коллеги Джульетто Кьеза. Главред RT отметила, что ей посчастливилось несколько лет работать вместе с «по-итальянски шумным и вездесущим» журналистом.

В посте Маргарита Симоньян информирует о смерти умного, пассионарного, вездесущего журналиста Джульетто Кьеза. Он около двух десятков лет работал в РФ в качестве собственного корреспондента двух итальянских печатных изданий, поэтому часто пересекался с коллегами, в числе которых была и Симоньян. Именно поэтому главред RT не смогла не выразить соболезнования и не вспомнить о годах сотрудничества с «шумным итальянцем», профессионалом своего дела.

По имеющейся информации, некоторое время назад Кьеза перенёс оперативное вмешательство, после которого у него наблюдались осложнения. Как пояснила супруга журналиста, причиной смерти стал произошедший инфаркт. Итальянские коллеги, вспоминая об ушедшем из жизни Кьеза отмечают, что для многих граждан страны он был настоящим «ориентиром», выражавшим несогласие с политикой властей Италии и активно пытавшимся наладить связи с РФ.