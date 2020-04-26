 

Маргарита Симоньян о скончавшемся журналисте Джульетто Кьезе: «Он был по-итальянски шумным и вездесущим»

26.04.2020, 16:09, Разное

Отечественный медиаменеджер Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале выразила соболезнование в связи со смертью 79-летнего коллеги Джульетто Кьеза. Главред RT отметила, что ей посчастливилось несколько лет работать вместе с «по-итальянски шумным и вездесущим» журналистом.
В посте Маргарита Симоньян информирует о смерти умного, пассионарного, вездесущего журналиста Джульетто Кьеза. Он около двух десятков лет работал в РФ в качестве собственного корреспондента двух итальянских печатных изданий, поэтому часто пересекался с коллегами, в числе которых была и Симоньян. Именно поэтому главред RT не смогла не выразить соболезнования и не вспомнить о годах сотрудничества с «шумным итальянцем», профессионалом своего дела.

По имеющейся информации, некоторое время назад Кьеза перенёс оперативное вмешательство, после которого у него наблюдались осложнения. Как пояснила супруга журналиста, причиной смерти стал произошедший инфаркт. Итальянские коллеги, вспоминая об ушедшем из жизни Кьеза отмечают, что для многих граждан страны он был настоящим «ориентиром», выражавшим несогласие с политикой властей Италии и активно пытавшимся наладить связи с РФ.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Мнение: Город Куйбышев

04.04 / Мнение: Откат в XIX век, системообразующий Макдональдс и миллионы безработных официантов

13.04 / Стратегию Total War: Shogun 2 вскоре будут бесплатно раздавать в Steam

31.03 / «От плохих мужиков четверых детей не рожают»: Рудковская высказалась о Джигане и разводе супругов

10.04 / Археологи раскрыли тайну росписи страусиных яиц в гробницах древних вождей

26.04 / “Они просто не умеют считать”: Канье Уэст наконец попал в список миллиардеров журнала Forbes

17.04 / Ученые: Половина заболевших COVID-19 могли заразиться от людей без симптомов

08.04 / Кети Перри раскрыла имя своего еще не родившегося ребенка

22.04 / В РФ начинается продажа ноутбуков Huawei MateBook 13 и MateBook X Pro

13.04 / Ситуация стремительно ухудшается: новое заявление Путина по коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска