Общество: Военная авиация подключилась к битве с коронавирусом

26.04.2020, 16:08, Разное

Крайне необычное событие, связанное с ВКС России, осталось на уходящей неделе почти незамеченным. Военно-транспортные самолеты были привлечены для переброски в один из регионов РФ не каких-то уникальных грузов, а обычных стройматериалов – для достройки новейшего медицинского центра. Почему Минобороны выбрало столь дорогостоящий и срочный метод доставки?

В РФ в круглосуточном темпе идет строительство военных многофункциональных медицинских центров (МФМЦ) – здесь уже очень скоро будут оказывать помощь тем, кто заразился коронавирусом.

О том, какие масштабные операции по противодействию вирусу проводят военные, можно судить по кадрам, снятым на этой неделе на военном аэродроме города Пушкин в Ленобласти. Самолеты военно-транспортной авиации доставили оттуда более двухсот тонн стройматериалов на площадку будущего медцентра Западного военного округа в Калининграде. На борту были пластиковые окна, стендовые панели и многое другое, необходимое для модульного строительства объекта. По сообщению пресс-службы Северного флота, стройматериалы перебрасывались самолетом Ил-76. Воздушный коридор позволил обеспечить непрерывный ход работ на стройке.

Можно сказать, что эта операция в значительной мере уникальна. Все-таки стройматериалы обычно перевозят наземными видами транспорта, потому что они существенно дешевле. Во-вторых, в доставке стройматериалов, как правило, нет такой срочности, которую обеспечивает доставка авиацией. Из последних примеров подобной доставки можно вспомнить разве что срочную переброску авиацией на Дальний Восток систем отопления для замены лопнувших – но это происходило еще в приснопамятные 90-е годы.

«Стоимость пассажирского рейса Петербург – Калининград – в районе 600-700 тыс. рублей, грузовой рейс может стоить и дороже. Здесь все зависит от объема груза, сложности его транспортировки и других факторов», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Судя по открытым источникам, за перевозку грузов самолетами Ил-76 (грузоподъемность 60 тонн, объем – 400 кубических метров) для коммерсантов назначают цену от 1,3 млн. Но это цены на коммерческие рейсы для юрлиц. «У Минобороны своя математика – авиационное топливо им обходится практически по себестоимости, у них иные расходы на оплату труда экипажа», – отметил Гусаров.

С другой стороны, транспортировка стройматериалов из северной столицы в Калининград может действительно обойтись дешевле, заметил собеседник. «Поскольку объекты строятся по единому проекту, организовать производство в самом Калининграде всех панелей и тому подобного может быть дороже и занять больше времени, – указал Гусаров. – Так что, такой способ организации строительства может оказаться выгоднее».

Похожего мнения придерживается и заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов. «Погрузку можно осуществить не привлекая гражданских. Это сэкономит значительное количество времени и бюджетных средств. Поскольку стоит задача оперативно ввести в строй новые мощности госпитального фонда, то доставлять материалы морем из Санкт-Петербурга или Кронштадта нецелесообразно. Слишком много времени. И тут на помощь приходит военно-транспортная авиация», – сказал Попов газете ВЗГЛЯД.

Действительно, такой вариант выглядит разумным для Калининградской области с ее анклавным положением, ведь поезда сейчас в Калининград не ходят, сухопутные границы закрыты, отмечают и другие эксперты. «С суши регион полностью закрыт, ввоз туда оборудования сопряжен со временем, таможенными сложностями и прочим. Поэтому я считаю переброску по воздуху очень грамотным решением. В Калининграде звоночек прозвенел о необходимости строительства такого госпиталя, там вообще мало коек», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот СССР, бывший военный летчик Олег Смирнов.

«Транспортная авиация вооруженных сил обладает мощной техникой, самолетами Ил-76 и другими еще более крупными грузовыми машинами. И они махом, на одном- двух бортах перевезут все необходимое для строительства этого госпиталя», – отметил собеседник. Он напомнил о том, что подобные переброски материалов и оборудования военными «бортами» использовался и в Советском Союзе. «Яркий пример – землетрясение в Армении. Я лично был направлен туда правительством, старшим уполномоченным по гражданской авиации», – рассказал Смирнов.

Помимо прочего, ВКС решает и свои военные собственные задачи, в свою очередь отметил Попов. «Это лишняя возможность тренировки для летчиков военно-транспортной авиации. В данном случае они не только смогут отточить навыки полетов с грузами, как на рядовых учениях, но еще и выполнить важную общественную задачу», – отметил пилот. «Даже во имя тренировки такие полеты нужны. Поэтому никаких проблем нет. Государство взяло на себя в счет бюджетных расходов эти рейсы», – согласился Смирнов.

В регионах должно хватить койко-мест в инфекционных отделениях с учетом распространения СOVID-19, добавил собеседник. То, что к решению проблемы подключилось Минобороны с его возможностями – большое подспорье.

Напомним, в марте президент Владимир Путин поручил военным в ударные сроки построить 16 многофункциональных центров на территории всех четырех военных округов. Первый из МФМЦ был досрочно сдан ровно неделю назад в Нижнем Новгороде. До конца апреля должно завершиться строительство МФМЦ в Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Омске. Еще восемь центров должны быть построены до 15 мая, сообщили в военном ведомстве.

В пятницу пресс-служба Минобороны отчиталась о досрочном завершении строительства еще одного из центров, подобных калининградскому – на сто коек в подмосковном Одинцово. Военные строители уже закончили здесь установку и монтаж медицинской техники и специального оборудования.

«Штат центра, в том числе 27 врачей, укомплектован на 100%. Все врачи прошли дополнительную подготовку в Военно-медицинской академии», – цитировал ТАСС начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрия Тришкина на открытии центра в Одинцове. Второй аналогичный комплекс откроется в Подольске до 30 апреля, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно- сестринские бригады от губернатора Московской области, решение об оказании помощи принято», – заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.

В целом уже 32 воеенных госпиталя готовы принимать вирус-положительных пациентов, сообщило РИА Новости. Всего в Вооруженных силах созданы 17 сводных отрядов военных медиков, которые готовы помочь гражданским врачам в борьбе с пандемией. В том числе, сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже приступили к работе в клиниках Москвы. Можно сказать, что на коронавирусном «фронте» задействовано несколько дивизий – 30 тысячи человек и 4 тысячи единиц военной и спецтехники.