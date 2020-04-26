В Эстонии отчитались по ситуации с учебниками с российским Крымом

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26.04.2020, 16:08, Новости дня

Министерство образования и науки Эстонии направило письмо местному конгрессу украинцев, рассказав о принятых мерах по школьному учебнику английского языка, в котором Крым показан частью России.

«Эта ситуация вызывает сожаление, потому что представленная в учебнике информация идет вразрез с внешней политикой Эстонии», – говорится в письме за подписью вице-канцлера министерства Кристи Винтер-Немвальтс, текст которого передает РИА «Новости» со ссылкой на портал эстонского телерадиовещания ERR.

«Мы подтверждаем, что решение этой ситуации и обеспечение качества учебной литературы очень важны для нас», – сообщила Винтер-Немвальтс, добавив, что министерство и выпустившее учебник издательство Studium договорились о замене учебников в кратчайшие сроки.

Ранее конгресс украинцев написал письмо в минобразования и науки Эстонии в связи с тем, что в школьном учебнике английского языка Крым обозначили частью России.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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