Ведущий шоу “Маска” назвал самого достойного претендента на победу

26.04.2020, 16:02, Разное

Шоумен объяснил, чем участник

выделяется на фоне остальных. За восемь выпусков

звездное жюри раскрыло личности Вадима Такменева, Стаса Костюшкина, Алексея Глызина, Оксаны Федоровой, Лены Катиной, Светланы Мастерковой, Антона Лирника и Влада Топалова.

Теперь на победу претендуют

четыре участника – Лев, Олень, Волк и Попугай. Ведущий программы выделяет именно

Волка, под маской которого может оказаться Нюша или Карина Кокс. По его мнению, он на протяжении всех

выпусков постоянно удивлял и запутывал жюри метаморфозами на сцене, сообщает “ВокругТВ”.

В целом же Вячеслав

Макаров считает, что абсолютно все финалисты достойны победы. Но в плане

маскировки и пластики голоса, он полагает, победитель – Волк.

Примечательно, что некоторые

зрители до сих пор уверены, что жюри и ведущий шоу “Маска” изначально знали,кто под масками. Макаров к этому относится спокойно. Виною такому недоверию он

считает стереотип о российском телевидении.

На самом деле,

ведущий сам попросил продюсеров не раскрывать ему личности участников. Он

действительно не знает, кто под маской вплоть до разоблачения артиста.