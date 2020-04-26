Ведущий шоу “Маска” назвал самого достойного претендента на победу
26.04.2020, 16:02, Разное
Шоумен объяснил, чем участник
выделяется на фоне остальных. За восемь выпусков
звездное жюри раскрыло личности Вадима Такменева, Стаса Костюшкина, Алексея Глызина, Оксаны Федоровой, Лены Катиной, Светланы Мастерковой, Антона Лирника и Влада Топалова.
Теперь на победу претендуют
четыре участника – Лев, Олень, Волк и Попугай. Ведущий программы выделяет именно
Волка, под маской которого может оказаться Нюша или Карина Кокс. По его мнению, он на протяжении всех
выпусков постоянно удивлял и запутывал жюри метаморфозами на сцене, сообщает “ВокругТВ”.
В целом же Вячеслав
Макаров считает, что абсолютно все финалисты достойны победы. Но в плане
маскировки и пластики голоса, он полагает, победитель – Волк.
Примечательно, что некоторые
зрители до сих пор уверены, что жюри и ведущий шоу “Маска” изначально знали,кто под масками. Макаров к этому относится спокойно. Виною такому недоверию он
считает стереотип о российском телевидении.
На самом деле,
ведущий сам попросил продюсеров не раскрывать ему личности участников. Он
действительно не знает, кто под маской вплоть до разоблачения артиста.
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