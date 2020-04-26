 

Бари Алибасов отмахнулся после скандала с квартирой Натальи Фатеевой

26.04.2020, 16:02, Разное

Продюсер группы “На-На” в эфире программы “Ты не поверишь!” на НТВ заверил, что не собирается претендовать на пятикомнатное жилье звезды. Не секрет, что 85-летняя Наталья Фатеева серьезно поссорилась со своими детьми и практически ни с кем не общается.

В последнее время за ней стал ухаживать помощник Бари Алибасова Серей Моцарь.
Он ездит по магазинам и покупает ей еду. Многие россияне считают, что они делают это небескорыстно, а с целью присвоить себе жилье Наталье Фатеевой после ее смерти.

Однако сам Бари Алибасов это отрицает. Он отмахнулся от подобных сплетен. Он заявил, что помогает актрисе из добрых побуждений. “Я не лезу к ней в карман”, – отметил шоумен. При этом он заверил, что артистка не страдает без денег.

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Публикация от Александр Васильев (@alexandre_vassiliev) 23 Дек 2014 в 10:22 PST

Напомним, некоторое время назад артистка перенесла операцию, после которой ей тяжело передвигаться. Ранее в очередном выпуске ток-шоу “Пусть говорят” на Первом канале один из экспертов в студии объявил, будто половина пятикомнатной квартиры Натальи Фатеевой уже принадлежит помощнику Бари Алибасова.



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