 

Новый смартфон ZTE Blade V 2020 получит платформу MediaTek Helio P70

26.04.2020, 16:00, Новости дня

В Сети опубликовали свежие снимки нового смартфона ZTE Blade V 2020, а также рассекретили его технические параметры.

Известно, что аппарат в ближайшее время представят публике, однако и до этих пор можно оценить уровень производительности и внешний вид гаджета. Сообщается, что новый смартфон ZTE Blade V 2020 получил мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio P70, а также 4 гигабайта ОЗУ.

Кроме того, размер дисплея новинки достигает 6,53 дюйма при сохранении разрешения 2340 на 1080 пикселей. Передняя камера получила объектив на 16 мегапикселей, а основная имеет квадратный блок с главным датчиком 48 мегапикселей. Емкость батареи новинки достигает 4000 мАч, а цена аппарата составит около 280 евро.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Почему пытаться держать язык при приступе эпилепсии — плохая идея?

20.04 / Эрдоган заявил об усилении агрессии Дамаска в провинции Идлиб

15.04 / В Крыму отреагировали на угрозу главы украинского завода об ударе по НПЗ России

30.03 / В Москве с 30 марта вводятся жесткие карантинные меры

24.04 / “Недружественный и неприемлемый шаг”. Посольство Грузии прокомментировало возможное назначение Саакашвили вице-премьером в Украине

20.04 / Стрельба в Канаде: число жертв возросло до 17 человек

31.03 / Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

13.04 / YouTube разблокировал видео обращения Путина к россиянам

30.03 / Причину смерти в колонии тольяттинского маньяка выясняет Следком

03.04 / В ОНФ поступили жалобы на нарушение трудового законодательства в связи с режимом нерабочих дней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска