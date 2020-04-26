Новый смартфон ZTE Blade V 2020 получит платформу MediaTek Helio P70

26.04.2020, 16:00, Новости дня

В Сети опубликовали свежие снимки нового смартфона ZTE Blade V 2020, а также рассекретили его технические параметры.

Известно, что аппарат в ближайшее время представят публике, однако и до этих пор можно оценить уровень производительности и внешний вид гаджета. Сообщается, что новый смартфон ZTE Blade V 2020 получил мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio P70, а также 4 гигабайта ОЗУ.

Кроме того, размер дисплея новинки достигает 6,53 дюйма при сохранении разрешения 2340 на 1080 пикселей. Передняя камера получила объектив на 16 мегапикселей, а основная имеет квадратный блок с главным датчиком 48 мегапикселей. Емкость батареи новинки достигает 4000 мАч, а цена аппарата составит около 280 евро.