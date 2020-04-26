Известны новые подробности о флагмане Samsung Galaxy Note20

26.04.2020, 16:00, Новости дня

Еще совсем недавно появились некоторые детали относительно флагманского девайса Samsung Galaxy Note20, однако теперь опубликовали очередные детали.

В частности, местные издания указали, что готовящаяся новинка может получить уникальную времяполетную камеру ToF. Вместе с тем решение о внедрении такого модуля предполагало использование его во всех устройствах, тогда как пока ограничиваются лишь флагманскими смартфонами.

Особенностью предусматриваемого модуля является то, что снимки получат дополненную реальность, благодаря размытому фону, живому фокусу и другим особенностям. Также следует отметить, что новинка Samsung Galaxy Note20 будет продаваться исключительно с модемом, поддерживающим работу в сетях четвертого поколения.